ترامب: لن نسمح للديمقراطيين باستخدام القوانين كسلاح ضدى

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، إن "التهم الموجهة ضدى سقطت بالتقادم منذ فترة طويلة"، مضيفا أننا لن نسمح للديمقراطيين باستخدام القوانين كسلاح ضدى، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكانت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية قد أفادت بأنه حكم على ترامب بأنه غير مذنب بعد أن وجهت إليه رسميا 34 تهمة، ومثل أمام المحكمة لأول مرة منذ توجيه الاتهام إليه فيما يتعلق بإخفاء تعاملات مالية. ويعد ترامب، الذى أعلن فى نوفمبر الماضى عزمه خوض الانتخابات الرئاسية عام 2024، أول رئيس أمريكى سابق أو فى السلطة يوجه إليه اتهام جنائى.

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