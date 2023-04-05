العالم اليوم - أزمة متصاعدة حول موسيقى "سره الباتع".. هل تنتهي بالصلح؟

انتم الان تتابعون خبر أزمة متصاعدة حول موسيقى "سره الباتع".. هل تنتهي بالصلح؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 أبريل 2023 03:22 مساءً - مع عرض الحلقة الأولى من مسلسل سره الباتع، أثير الكثير من الجدل حول مغالطات تاريخية وغيرها الأخطاء، إلا أن الجدل الأكبر فجّره بيان للموسيقار راجح داوود مؤلف الموسيقى التصويرية للعمل.

كشف داوود وجود بعض المقطوعات الموسيقية التي تضمنها "سره الباتع" ليست من تأليفه، وليس له بها أي صلة، فضلاً عن استخدام موسيقى قديمة من فيلم الريس عمر حرب، متهماً المخرج بالوقوف وراء ذلك، ومعلنا إخلاء مسؤوليته منها.

لا إجراءات قانونية

لا إجراءات قانونية رد الموسيقار راجح داوود باقتضاب على سؤال لموقع "دوت الخليج" حول نيته اتخاذ أي إجراءات قانونية تجاه مخرج العمل، قائلاً إنه اكتفى بالبيان الذي أصدره عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، وليس لديه أي شيء آخر ليقوله في هذه الأزمة.

قال داوود، في بيانه، إنه قام بتأليف الموسيقى التصويرية لمسلسل "سره الباتع" ضمن مسلسلات رمضان 2023، ولم يستعن بأي مقاطع موسيقية من أعماله السابقة، بينما آثر المخرج دمج موسيقى فيلم "الريس عمر حرب" بموسيقى العمل.

أخلى الموسيقار الشهير، مسؤوليته من بعض الألحان، مؤكدًا أنه غير مسؤول عنها، ولا يعلم من أين أتى بها المخرج، واعتبر أن نَسب موسيقى له ليست من تأليفه، يُعد جريمة.

حمل داوود المخرج خالد يوسف المسؤولية كاملة تجاه ما حدث، مؤكداً أنّه لا يجوز بأي حال من الأحوال ولا تحت أي ظرف من الظروف، ولا يمكن تبريره بدعوى أن هناك أجزاء ناقصة تحتاج لموسيقى.

تعليق خالد يوسف

خالد يوسف، الذي يخوض أولى تجاربه في الدراما، من خلال المسلسل الرمضاني "سره الباتع" ردّ على بيان الموسيقار راجح داوود، مؤكداً أن بيان الأخير لم يزعجه، وأنه من حقه أن ينبه الجمهور بوجود موسيقى ليست من تأليفه في العمل.

قال في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، إنه من حقه وضع الموسيقى التي يراها ملائمة للمشهد، موضحاً أن الموسيقار منحه الموسيقى التصويرية للمسلسل قبل بداية شهر رمضان بأيام قليلة.

أرجع مخرج "سره الباتع السبب" وراء استخدام موسيقى ليست من تأليف راجح داوود، إلى عدم كفاية القدر الذي قدمه له الموسيقار، لتغطية كافة مشاهد العمل، إضافة إلى عدم مناسبتها للبعض الأخر، لذلك لجأ للحصول على موسيقى من أعمال فنية قديمة أخرجها، بعد استئذان أصحابها. محاولات للصلح

تعليقا على الأزمة، قال الموسيقار منير الوسيمي المرشح السابق لمنصب نقيب الموسيقيين في مصر، إنّ خلاف راجح داوود وخالد يوسف يعدّ أزمة كبيرة، معتبراً أن الأخير اقترف خطأ كبير بالاستعانة بموسيقى ليست من تأليف داوود، بما يشكله ذلك من خطورة على العمل، كون الموسيقار ينتج الموسيقى وفقاً للمشاهد الموجودة داخل السيناريو، وإدخال أعمال جديدة قد يُخل بالعمل.

أضاف الوسيمي في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أنّ الشخصيتين من كبار فناني مصر، وما حدث من خلاف لا يصح، ولابد من إنهائه في أقرب وقت.

كشف الموسيقار، عن أنه يقود جهود لإجراء مصالحة بين الطرفين، حيث يجري حاليا التواصل معهما من أجل عقد جلسة صلح، مؤكداً في الوقت ذاته، أنّ راجح داوود، حال طالب بتعويض، فإن ذلك حقه، وعلى خالد يوسف الالتزام بتقديم اعتذار عما اقترفه.

تضامن واسع

عقب بيان الموسيقار راجح داوود، أعلنت مجموعة من مؤلفي وملحني الموسيقى التصويرية تضامنهم معه، في أزمته الأخيرة مع المخرج خالد يوسف.

أكد المؤلفون تضامنهم داوود ضد ما تعرّض له، مؤكدين أن ما حدث من اجتراء واجتزاء موسيقاه ودس موسيقى غريبة لموسيقيين آخرين، يضر بسمعة داوود صاحب الشهرة الواسعة على مدار أكثر من أربعة عقود.

وقع على البيان كل عدد من كبار الموسيقيين في مصر على رأسهم: عمر خيرت، نبيل علي ماهر، محمود طلعت، عادل حقي، عمرو إسماعيل، تامر كروان، مصطفى الحلواني، هيثم الخميسي، محمد نزيه، شادي محسن، شريف الوسيمي، شادي مؤنس، أشرف الزفتاوي.

التضامن مع راجح داوود لم يتوقف عند مؤلفي الموسيقى التصويرية، بل وصل إلى جمعية المؤلفين والملحنين المصرية، برئاسة الشاعر مدحت العدل، والتي أصدرت بيانًا تعلن فيه تضامنها مع الموسيقار، ضد ما قام به المخرج خالد يوسف.

طالبت الجمعية في بيانها صناع الدراما بأنواعها، على إرساء حقوق الملكية الفكرية للمبدعين من مؤلفي الموسيقى التصويرية، وتوفير مناخ وظروف إنتاجية مناسبة.

يشار إلى أنّ مسلسل سره الباتع مأخوذ عن قصّة الأديب الراحل يوسف إدريس، سيناريو وحوار خالد يوسف، ومصطفى إبراهيم وخالد كساب، وموسيقى تصويرية راجح داوود.

ويشهد العمل مشاركة 60 فناناً في مقدمتهم، أحمد صلاح السعدني وأحمد عبد العزيز وأحمد فهمي، وتدور أحداثه حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام "السلطان حامد" الموجود في إحدى قرى الريف المصري، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر.