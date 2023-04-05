العالم اليوم - ارتفاع طفيف باحتياطي النقد الأجنبي المصري في مارس

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع طفيف باحتياطي النقد الأجنبي المصري في مارس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 أبريل 2023 03:22 مساءً - ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري في مارس الماضي بشكل طفيف إلى 34.447 مليار دولار، بزيادة حوالي 95 مليون دولار عن الشهر السابق، بحسب ما أعلنه البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، الأربعاء.

وكان احتياطي النقد الأجنبي سجل في فبراير الماضي 34.352 مليار دولار.

وما زالت مصر تعاني من نقص في العملة الأجنبية على الرغم من انخفاض الجنيه المصري بنحو 50 في المئة منذ مارس وتوقيعها على حزمة إنقاذ جديدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر.

ويقول محللون إن الضغوط تتزايد على مصر لخفض قيمة عملتها بعد أن تراجعت في السوق السوداء في الأسابيع القليلة الماضية إلى ما بين 36 و37 جنيها.

وتسعى مصر لزيادة إيراداتها من العملة عبر طرح حصص في شركات حكومية أمام المستثمرين ومحاولات لتشجيع القطاع الخاص.

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، الخميس الماضي، من أجل كبح التضخم الذي وصل إلى 31.9 بالمئة في فبراير الماضي.