أنقرة: اجتماع السفير الأميركي بمرشح المعارضة للرئاسة التركية غير مقبول

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أبريل 2023 02:27 مساءً - قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن اجتماع السفير الأميركي جيف فليك بالمرشح الرئاسي الأساسي للمعارضة في تركيا كمال قليجدار أوغلو غير مقبول.

وذكر جاويش أوغلو، في تصريحات ببروكسل بعد اجتماع لحلف شمال الأطلسي تزامنا مع الترحيب بانضمام فنلندا للتحالف، أن الاجتماع الذي عقده السفير يتعارض مع العرف الدبلوماسي لأن الانتخابات ستُجرى في تركيا خلال أقل من شهرين.

ويواصل قادة الأحزاب السياسية في تركيا عقد مشاورات ولقاءات سياسية ومجتمعية وجولات في إطار الحملات الدعائية للانتخابات المقبلة.

ونشط مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو على الساحة من خلال لقاءات كانت في إطار محاولات حشد الدعم من الرموز البارزة على مستوى العمل السياسي في تركيا.