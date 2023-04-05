العالم اليوم - برلسكوني في العناية المركزة جراء مشكلة صحية جديدة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 أبريل 2023 02:20 مساءً - أفاد مصدر مقرب من رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، سيلفيو برلسكوني، بنقل الأخير إلى المستشفى بسبب مشكلة في القلب.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصدر أن برلسكوني، البالغ من العمر 86 عاما، نقل إلى قسم العناية المركزة في قسم جراحة القلب بمستشفى سان رافاييلي في ميلانو، شمالي إيطاليا، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها وسائل إعلام إيطالية.

وتولى برلسكوني رئاسة الوزراء 4 مرات منذ 1990، كما هيمن على الحياة العامة لسنوات من خلال امبراطوريته الاعلامية والرياضية.

وقد استبعد من مجلس الشيوخ في نوفمبر 2013 إثر ادانته بتهمة تهرب ضريبي، ومُنع من المشاركة في الانتخابات النيابية ست سنوات، لكنه أنتخب في البرلمان الأوروبي في 2019.

وعانى برلسكوني من عدد من المشاكل الصحية في السنوات القليلة الماضية وخرج من المستشفى الأسبوع الماضي.

وخضع برلسكوني لجراحة كبرى في القلب في 2016 كما أنه يعاني من سرطان البروستاتا.

ولم يرد المستشفى بعد على طلب تعليق، فيما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "إيه.جي.آي" أن برلسكوني في وحدة عناية مركزة لأمراض القلب، بحسب رويترز، فيما قالت الأسوشيتد برس إنه مصاب بمرض في الرئة.