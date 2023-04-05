«القاهرة الإخبارية»: استمرار توافد المستوطنين الإسرائيليين على باحات الأقصى

جدة - نرمين السيد - وأُصيب عشرات المُصلين المعتكفين داخل المصلى القبلى بالاختناق، اليوم الأربعاء، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى للمسجد الأقصى، وإطلاقها الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام والصوت صوبهم. وأدانت عدد من الدول العربية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى، المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين، وأشارت إلى أن الاحتلال يتحمل مسؤولية سلامة الأقصى والموجودين فيه.

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