الكرملين: على واشنطن ألا تتدخل فى شؤوننا

جدة - نرمين السيد - وأضاف الكرملين، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا لا ترى أى أفق لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا حاليا، مطالبا واشنطن بعدم التدخل فى شؤون موسكو. وكانت الرئاسة الفنلندية أعلنت الانضمام إلى "الناتو" رسميًا أمس الثلاثاء، فى تحد واضح لروسيا وقوى الشرق الأوروبى المعارضة لانضمام دول جديدة للحلف.

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