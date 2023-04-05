العالم اليوم - كيف يساعد الصيام على التعافي من السكري؟

انتم الان تتابعون خبر كيف يساعد الصيام على التعافي من السكري؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 أبريل 2023 01:23 مساءً - للصيام فوائد كثيرة على صحة الإنسان، وخاصة خلال شهر رمضان، حيث يستعيد الجسم عافيته، ويتخلص من الكثير من الأمراض، وخاصة بالنسبة لمرضى السكري، حيث يمكن أن يسهم الصيام في التعافي من داء السكري من "النوع 2" . فما هي النصائح الطبية اللازمة لتحقيق الفوائد المرجوة من صيام صحي ومفيد للجسم؟.

فوائد صحية كثيرة لمرضى السكري

أكدت الدكتورة منى صلاح الدين أخصائية في علاج الأمراض الباطنية والغدد الصماء والسكري في تصريحات لموقع دوت الخليج أن صيام شهر رمضان فرصة مواتية للتخلص من العديد من الأمراض وتحقيق فوائد كثيرة على صحتنا.

وأوضحت بأن الصوم يحقق الكثير من الإيجابيات الصّحية لمرضى السّكري وخاصة خلال شهر رمضان تصل إلى التعافي نهائيا من هذا المرض، أو التقليل من جرعات الأنسولين المستخدمة، حيث أثبتت الدراسات تسجيل فوائد كثيرة للصوم منها:

يضبط مستويات الجلوكوز في الدم طوال شهر الصيام.

يساعد على تكسير الجلوكوز وإنتاج الطاقة في الجسم.

يخفض إنتاج الأنسولين، فيرتاح البنكرياس.

يزيد إنتاج الجليكوجين لتسهيل عملية تكسير الجلوكوز.

يخلّص الجسم من الدهون الزائدة، ويقلل مستويات الكوليسترول في الجسم.

يخفّض مستوى حامض البوليك في الجسم.

نصائح مفيدة لنظام غذائي صحي