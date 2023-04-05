الرويضى لـ«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال يريد إنهاء الوجود الفلسطينى

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة هاتفية بشاشة "القاهرة الإخبارية"، أن ما يحدث بالمسجد الأقصى هو معركة السيادة فى القدس، مؤكدا أن الاحتلال يريد أن يعطى قرارا أنه صاحب السيادة المطلقة فى القدس، ويريد إنهاء الوجود الفلسطينى والوصاية الأردينة، ويحاول أن يفرض سياسة الأمر الواقع وأنه المسيطر سواء على المسجد الأقصى أو كل المكونات بالقدس.

وتابع: "الاحتلال له برنامج بدأ عام 2000 بالاقتحامات وفرض التقسيم الزمانى، وحاليا يريد فرض التقسيم المكانى، وهو يريد حدثا فى المسجد الأقصى المبارك، بمجزرة ضد المصلين، كما حدث بالحرم الإبراهيمى، وجرى تقسيمه بعد المجزرة التى وقعت بشهر رمضان وأدت لاستشهاد 24 راكعا لله، وهو يريد تكرار هذا المشهد بالقدس".

وأكد أن بن جفير وزير الأمن القومى الإسرائيلى، كان ابنا للحركة التى دافعت عن القاتل فى مدينة الخليل، ونشرت له فيديوهات تدافع عن الحركات المتطرفة.