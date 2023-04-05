جدة - نرمين السيد - وأضاف ماكرون، خلال زيارته التى أجراها اليوم الأربعاء للصين، أن فرنسا بحاجة للحوار مع بكين بشأن العلاقات الاقتصادية، مؤكدا سعى بلاده لانخراط الصين فى كافة القضايا الدولية.
وتابع ماكرون، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العالم بحاجة إلى حوار معمق بين الشرق والغرب.
يشار إلى أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، كان قد وصل اليوم الأربعاء إلى الصين فى زيارة رسمية، يبحث خلالها التحديات الكثيرة التى يشهدها العالم، بدءًا بحرب أوكرانيا التى اعتبر الإليزيه أن موقف الصين منها يمكن أن "يغير" اتجاهها جذريًا ويمثل شرطًا أساسيًا لبناء شراكة متوازنة مع بكين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماكرون: الصين يمكن أن تلعب دورا فى أزمة أوكرانيا لعلاقتها بموسكو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.