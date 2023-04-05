ماكرون: الصين يمكن أن تلعب دورا فى أزمة أوكرانيا لعلاقتها بموسكو

جدة - نرمين السيد - وأضاف ماكرون، خلال زيارته التى أجراها اليوم الأربعاء للصين، أن فرنسا بحاجة للحوار مع بكين بشأن العلاقات الاقتصادية، مؤكدا سعى بلاده لانخراط الصين فى كافة القضايا الدولية.

وتابع ماكرون، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العالم بحاجة إلى حوار معمق بين الشرق والغرب.

يشار إلى أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، كان قد وصل اليوم الأربعاء إلى الصين فى زيارة رسمية، يبحث خلالها التحديات الكثيرة التى يشهدها العالم، بدءًا بحرب أوكرانيا التى اعتبر الإليزيه أن موقف الصين منها يمكن أن "يغير" اتجاهها جذريًا ويمثل شرطًا أساسيًا لبناء شراكة متوازنة مع بكين.