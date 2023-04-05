ماكرون يصل الصين فى زيارة رسمية

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، يُجرى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، لقاءات مع المسؤولين الصينيين، تُشارك فى جزء منها أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، من أجل توجيه رسالة موحدة.

ويبحث "ماكرون" خلال الزيارة التحديات الكثيرة التى يشهدها العالم، بدءًا بحرب أوكرانيا التى اعتبر الإليزيه أن موقف الصين منها يمكن أن "يغير" اتجاهها جذريًا ويمثل شرطًا أساسيًا لبناء شراكة متوازنة مع بكين.