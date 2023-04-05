اليابان ترحب بانضمام فنلندا لـ الناتو

جدة - نرمين السيد - وقال هيروكازو ماتسونو، المتحدث باسم الحكومة اليابانية وكبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى، إن المجتمع الدولى يقف عند مفترق طرق تاريخى، وإن طوكيو تحترم الجهود التى بذلت فى استكمال إجراءات انضمام فنلندا إلى حلف الناتو، وفقا لهيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الأربعاء.

وأشار إلى أن الحكومة اليابانية دعمت قرار فنلندا بتقديم طلب لعضوية الحلف، لاسيما أن هذا القرار يأتى فى ظل بيئة أمنية دولية متزايدة الخطورة.