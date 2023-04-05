جدة - نرمين السيد - وقال هيروكازو ماتسونو، المتحدث باسم الحكومة اليابانية وكبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى، إن المجتمع الدولى يقف عند مفترق طرق تاريخى، وإن طوكيو تحترم الجهود التى بذلت فى استكمال إجراءات انضمام فنلندا إلى حلف الناتو، وفقا لهيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الأربعاء.
وأشار إلى أن الحكومة اليابانية دعمت قرار فنلندا بتقديم طلب لعضوية الحلف، لاسيما أن هذا القرار يأتى فى ظل بيئة أمنية دولية متزايدة الخطورة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليابان ترحب بانضمام فنلندا لـ الناتو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.