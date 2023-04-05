ماكرون يبدأ زيارة للصين ويعقد لقاء قمة مع بينغ غداَ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أبريل 2023 11:23 صباحاً - أظهرت لقطات تلفزيونية مباشرة وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مطار العاصمة الصينية بكين، اليوم الأربعاء.

وقال قصر الإليزيه، أمس الثلاثاء، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيبدأ، اليوم الأربعاء، زيارة دولة للصين تستغرق ثلاثة أيام، حيث ستكون الحرب الروسية الأوكرانية هي الموضوع الرئيسي.

وتأتي الرحلة في وقت يشهد توترات دولية شديدة، بحسب بيان صادر عن باريس.

وقال مكتب ماكرون: “نظرا للقرب بين الصين وروسيا، فمن الواضح أن الصين هي واحدة من الدول القليلة في العالم، إن لم تكن الوحيدة، التي يمكن أن يكون لها تأثير يغير قواعد اللعبة في هذا الصراع”.

وسيجتمع ماكرون أولا مع الجالية الفرنسية في الصين لمناقشة العلاقات الثقافية مع الصين.

ومن المقرر أن يجري ماكرون محادثات مع الرئيس الصيني وزعيم الحزب شي جين بينغ، غدا الخميس، وكذلك سيجري محادثات ثلاثية مع “بينغ” ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وفي هذه الزيارة، يريد ماكرون إعادة ترسيخ العلاقات مع الصين وإعادة تنظيم العلاقات الفرنسية-الصينية.