الجامعة العربية تطالب إسرائيل بالتوقف عن أعمالها الاستفزازية

جدة - نرمين السيد - وقالت الجامعة العربية، فى بيان أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، إن "تصرفات إسرائيل غير المسؤولة تمس مشاعر المسلمين"، داعية المجتمع الدولى لدفع إسرائيل لوقف تصعيدها.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى اقتحمت مجددا، صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك، وأجبرت المصلين والمعتكفين على مغادرتها عنوة، تمهيدا لاقتحامات المستوطنين.

وطردت قوات الاحتلال مُرابطين منه بعد الاعتداء عليهم بالضرب وبقنابل الصوت والغاز والرصاص المطاطى، واعتقلت أكثر من 400 منهم.