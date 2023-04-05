باحث للقاهرة الإخبارية: إسرائيل يحكمها متطرفون وعلى الجميع مساندة فلسطين

جدة - نرمين السيد - قال فضل طهبوب، الكاتب والباحث السياسى، من القدس المحتلة، إنه من الواضح أن الإسرائيلين اتخذوا خطا واضحا وصريحا بإيذاء الفلسطينيين والاعتداء عليهم بكل الأشكال، فالقتل اليومى موجود فى الضفة والقدس، والاعتداء على المقدسات، وقمة الاعتداء المباشر على الشعب الفلسطينى والمسلمين أيضا بالاعتداء على الحرم القدسى.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية بشاشة "القاهرة الإخبارية": "هذا التصرف الإسرائيلى واضح، وحكومتها يحكمها مجموعة من الجنائيين والمتطرفين ويعتدون على الشعب الفلسطينى بكل الوسائل، والمشكلة لا تكمن فى الفلسطينيين فهم لا يستطيعون وحدهم مقارعة إسرائيل، لأننا تحت احتلال وقوة إسرائيل عسكرية معروفة للجميع". وتابع: "على المجتمع الدولى والعربى والإسلامى أن يوقف إسرائيل عن هذه التصرفات، وهذا ممكن إذا قرروا ولكنهم يتجاهلون هذا الموقف، وأمريكا تقف بجوار إسرائيل وتسلحها وتقدم المساعدات الدائمة للإسرائيليين والمستوطنين فى آن واحد". واستطرد: "الموقف العربى والإسلامى حتى الآن ضعيف لمساندة الشعب الفلسطيني، ولا نريد أن يحاربوا مكان الشعب الفلسطينى وإنما أن يساندوه فقط".

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