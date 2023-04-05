وزارة شؤون القدس: عدوان إسرائيل على المسجد الأقصى جريمة مخططة

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة شؤون القدس "إن العدوان الهمجى من قبل شرطة الاحتلال على المسجد الأقصى والمصلين فيه هو وصفة لحرب دينية لا تخفى الحكومة الإسرائيلية سعيها لإشعالها"، بحسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت الوزارة فى بيان، أن الاقتحام الذى جرى فجر اليوم، هو تنفيذ لمخطط مبيت من قبل الحكومة الإسرائيلية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى اقتحمت مجددا، صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك، وأجبرت المصلين والمعتكفين على مغادرتها عنوة، تمهيدا لاقتحامات المستوطنين.

وطردت قوات الاحتلال مُرابطين منه بعد الاعتداء عليهم بالضرب وبقنابل الصوت والغاز والرصاص المطاطى، واعتقلت أكثر من 400 منهم.