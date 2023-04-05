العالم اليوم - بعد جلسة الاتهام.. إيفانكا وميلانيا غابتا عن كلمة ترامب

انتم الان تتابعون خبر بعد جلسة الاتهام.. إيفانكا وميلانيا غابتا عن كلمة ترامب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 أبريل 2023 11:16 صباحاً - حضر العديد من أفراد عائلة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، وأنصاره الكلمة التي ألقاها في ولاية فلوريدا، بعيد بدء محاكمته في 34 تهمة جنائية، لكن غياب أقرب المقربين له كان لافتا.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية أن ابنة الرئيس الأميركي السابق، إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر لم يحضرا كلمة ترامب في منتجعه الخاص "مار إيه لاغو" في ولاية فلوريدا.

وقالت الصحيفة إن غيابهما كان ملحوظا، خاصة بعد جلسة المحكمة التي شهدت توجيه تهم جنائية إليه.

وأوضحت أن الاثنين موجودين في ولاية وايومنغ من أجل الاحتفال بعيد الفصح اليهودي، وهو تقليد اعتادا عليه في السنوات الماضية، علما بأن هذه الإجازة تبدأ الأربعاء.

ونقلت عن مصدر لم تكشفه أن الاثنين قابل ترامب وجها لوجه الأسبوع الماضي، حيث أعربا عن دعمهما له.

وأضافت أنه ليس من الواضح أيضا سبب غياب السيدة الأولى السابقة، ميلانيا ترامب، عن مؤتمر زوجها الذي وصفته بالتاريخي.

ومثّل غياب ميلانيا أمرا غريبا، خاصة أنها شوهدت في المنتجع الأسبوع الماضي.

وأثار الأمر تكهنات بسبب غيابها، فالبعض توقع أن الأمر يعتقد أن بطيعة الاتهام الموجه إلى زوجها، إذ إنه يدور حول علاقة تجمع ترامب مع الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، وفق مجلة "بيبول" الأميركية.

وغابت الزوجة أيصا عن إجراءات المحاكمة في نيويورك.

ونقلت عن مصدر قبيل جلسة الاتهام، أن ميلانيا ترامب لا تزال تشعر بالسعادة في فلوريدا، لكن المصدر ذكر أنها تشعر أيضا بالغضب ولا تريد أن تسمع شيئا عن تهمة دفع زوجها 130 ألف دولار لشراء صمت ممثلة إباحية.

وقال مصدر آخر مطلع على الأمر إنها ستدعم زوجها في وجه الاتهام الجانئي وهذا ما تفعله.

وكان بين الحضور، أفراد من عائلة الرئيس الأميركي السابق، ومنهم: