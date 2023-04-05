تفاصيل مكالمة هاتفية جمعت ماكرون بـ الرئيس الأمريكى

جدة - نرمين السيد - وأصدر البيت الأبيض، بيانًا عبر موقعه الإلكترونى، قال فيه إن الزعيمين ناقشا زيارة ماكرون المرتقبة إلى الصين، كما جددا دعمهما الثابت لـ أوكرانيا فى الحرب مع روسيا.
ومن المقرر أن يزور الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الصين غدا ولمدة يومين.
وكان قصر الإليزيه، قد أعلن الجمعة الماضية أن ماكرون سيستغل الزيارة "للعمل" مع نظيره شى جين بينج على "عودة السلام" فى أوكرانيا.
وقال إن زيارة ماكرون ستقوده إلى بكين وكذلك إلى كانتون، وأوضحت أن الرئيسين الفرنسى والصينى سيجريان نقاشات معمقة حول الحرب فى أوكرانيا للعمل من أجل عودة السلام فى إطار القانون الدولى، ولا سيما سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.
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