جدة - نرمين السيد - وانضمت فنلندا الاثنين الماضى رسميا إلى "الناتو" بعد سياسة عدم انحياز عسكرى اعتمدتها على مدى ثلاثة عقود، لتصبح الدولة العضو الـ31 فى الحلف، مما يشكل نقطة تحول استراتيجية تسببت فيها العملية العسكرية لـ روسيا فى أوكرانيا.
وقال رئيس وزراء كندا، جستن ترودو، فى بيان صادر من مكتبه: "لطالما كانت فنلندا صديقا مقربا وشريكا أمنيا لكندا وحلف شمال الأطلسى، واليوم نرحب بانضمامها إلى الحلف، حيث تنضم إلى 30 من الحلفاء الآخرين الملتزمين بتوحيد جهودهم من أجل السلام والأمن والدفاع الجماعى".
كانت كندا أول دولة تصدق على بروتوكول انضمام فنلندا، حيث أكد ترودو تطلعه إلى العمل بشكل أوثق مع فنلندا وجميع الحلفاء لمواصلة دعم النظام الدولى القائم على القواعد والاستجابة للتحديات الأمنية.
وقال ترودو إن عضوية فنلندا فى الناتو تعزز التحالف وتساهم فى دفاعنا الجماعى، مؤكدا دعم بلاده بشكل كامل لانضمام السويد إلى الناتو.
وتدعو كندا الحلفاء المتبقين فى الناتو إلى إنهاء عملية انضمام السويد دون تأخير، حيث سيؤدى ذلك إلى زيادة تعزيز الحلف وأمن جميع شعوبنا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كندا ترحب بـ انضمام هذه الدولة إلى الناتو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.