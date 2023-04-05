فلسطين تحذر الاحتلال من تجاوز الخطوط الحمراء بـ الأماكن المقدسة

جدة - نرمين السيد - حذّرت الرئاسة الفلسطينية، أمس الثلاثاء، سلطات الاحتلال الإسرائيلى من الانتهاكات التى ترتكبها فى الأماكن المقدسة واصفة ذلك بأن "تجاوز للخطوط الحمراء"، وأنه سيؤدى إلى الانفجار الكبير.





وقال أبو الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، فى بيان صحفى، إن ما يقوم به الاحتلال من المساس بالمقدسات، كما يحدث الآن فى المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين، يمثل حربا شعواء على الشعب الفلسطينى والأمة العربية، والتى ستشعل الحرائق فى المنطقة.

وأضاف: "نحمّل حكومة الاحتلال كامل المسؤولية عن أى تدهور، وعليها التصرف بمسؤولية وأن توقف هذا العبث الذى سيكون له نتائج خطيرة على الجميع".

وأشار أبو ردينة إلى أن الشعب الفلسطينى قادر على الدفاع عن مقدساته وأرضه، وإسرائيل مخطئة باستهتارها بقدرة وعزيمة الشعب الفلسطينى فى الصمود.

وأكد أنه يجب على الإدارة الأميركية عدم الوقوف متفرجة على هذه الحرائق التى يشعلها الاحتلال فى الأراضى الفلسطينية، مشددا على أن القدس بمقدساتها هى عاصمة دولة فلسطين ويجب أن لا يخطأ أحد فى تقدير حق الشعب الفلسطينى فى الدفاع عن أرضه ومقدساته.