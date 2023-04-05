هيئة الأسرى الفلسطينية: الاحتلال اعتقل أكثر من 400 مصلٍ فى الأقصى

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن ما يزيد على 400 من المصلين، تم اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى، خلال عدوانها على المسجد الأقصى المبارك والمعتكفين فيه.





وأصدرت الهيئة، بيانًا صحفيًا أوضحت فيه أن المعتقلين جرى نقلهم إلى مركز توقيف "عطروت" للتحقيق، وتوقعت الإفراج عن معظمهم بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

وكان عشرات المُصلين والمعتكفين أصيبوا، الليلة، عقب اقتحام قوات الاحتلال المصلى القبلى فى المسجد الأقصى، وإطلاقها الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط وقنابل الغاز، والصوت صوبهم.

وأظهرت مقاطع فيديو، اعتداء قوات الاحتلال على المعتكفين، بالضرب المبرح باستخدام الهراوات وأعقاب البنادق، قبل أن تعتقل المئات منهم.

وأدت قنابل الغاز التى أطلقها جنود الاحتلال إلى اشتعال النيران فى جزء من المصلى القبلى، حيث عمل المُعتكفون على إطفائه.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى فى القدس، فى بيان صحفى، بأن طواقمها توجهت إلى المسجد الأقصى المبارك لإسعاف المصابين، إلا أن قوات الاحتلال منعت الطواقم من الدخول إلى المسجد واعتدت عليها.

وكانت جماعات الهيكل المزعوم قد دعت إلى اقتحام المسجد الأقصى بالتزامن مع بداية الفصح اليهودى الذى يبدأ اعتبارا من غروب شمس اليوم /الأربعاء/ ويستمر حتى 12 من شهر أبريل الجارى.

ورصدت حركة "عائدون لجبل الهيكل" المتطرفة، مكافأة قدرها 20 ألف شيكل للمستوطن الذى يتمكن من ذبح "قربان الفصح" داخل الحرم القدسى.كما رصدت الحركة مبلغ خمسة آلاف شيكل لأى مستوطن يتم اعتقاله أو منعه من إدخال القربان إلى الحرم القدسى.