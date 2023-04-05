سفارة روسيا بأمريكا: واشنطن تؤكد رغبتها فى تمديد الصراع

جدة - نرمين السيد - انتقدت السفارة الروسية فى الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، إن تقديم الإدارة الأمريكية المزيد من المساعدة العسكرية لأوكرانيا، معتبرة أن ذلك يؤكد من جديد موقفها وتصميمها على تمديد الصراع.





وأصدرت السفارة بيانًا قالت فيه "أكدت واشنطن مجددا موقفها المنافق.. يعتزم الأمريكيون إطالة أمد الصراع فى أوكرانيا لأطول فترة ممكنة، قرار توريد الأسلحة إلى كييف هو خطوة نحو تصعيد الأزمة الأوكرانية وزيادة عدد الضحايا المدنيين".

وحسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، يأتى بيان السفارة تعليقا على تقديم واشنطن حزمة أخرى من المساعدات العسكرية إلى كييف، والتى تبلغ قيمتها 6ر2 مليار دولار.

وجاء فى البيان "ندعو مرة أخرى القيادة الأمريكية إلى إجراء تقييم رصين لعواقب مثل هذه الأعمال وإدراك مخاطر التوسع غير المنضبط لجغرافيا الصراع، ولن تتخلى روسيا عن الأهداف التى تم تحديدها كجزء من العملية الخاصة".

وذكرت أن جميع المعدات العسكرية الغربية سيتم تدميرها فى ساحة المعركة.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير من العام الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.