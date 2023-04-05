روسيا: نمتلك كل الموارد العسكرية للدفاع عن سيادتنا

جدة - نرمين السيد - وقال نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، فى مقابلة تلفزيونية نقلت عنها وكالة أنباء "تاس" الروسية: "لدينا كل من الموارد العسكرية والإرادة السياسية ولدينا العزيمة.. مجتمعنا متماسك لحماية سيادتنا ودرء أى تهديدات ومنع التعديات على سلامتنا".

وقال: "فيما يتعلق باستخدام الأسلحة النووية، لقد تجاوزنا هذا مرات عديدة بالفعل.. يجب على خصومنا ببساطة أن يكونوا واقعيين بشأن ما يدور حولهم، وأن يمتنعوا عن أى تصعيد أو استفزازات ضدنا، لأنه بخلاف ذلك قد يحدث شيء لا يمكن مناقشته فى الوقت الحالى إلا افتراضيا".

وشدد على أن نشر الأسلحة النووية التكتيكية فى بيلاروسيا كان استجابة طبيعية للتحديات والمخاطر المتزايدة على الأمن الروسى.

وأضاف ريابكوف "لا ينبغى أن تكون هناك أوهام.. تمتلك روسيا مجموعة واسعة جدًا من القوات والوسائل لضمان أمنها فى أى حالة.. لقد كان الردع النووى دائما ولا يزال موجودا فى نظامنا للتخطيط العسكرى وفى المفهوم العام لردع خصومنا".

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أمس الثلاثاء، إن بلاده تعتبر الاتحاد الأوروبى الآن "مؤسسة غير صديقة".

وأضاف لافروف: "لقد خسر الاتحاد الأوروبى روسيا، وكان هذا بسببه؛ فالدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى وزعماء الاتحاد يعلنون صراحة الحاجة إلى إلحاق الهزيمة الاستراتيجية بروسيا".

وتابع وزير الخارجية الروسى، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية: "إنهم يرسلون لنظام كييف أسلحة وذخائر ومدربين ومرتزقة.. هذه هى الأسباب التى تجعلنا نعتبر الاتحاد الأوروبى مؤسسة غير صديقة".

وشدد الوزير على أن الجانب الروسى توصل إلى النتائج اللازمة من هذا الوضع، مضيفًا أن موسكو ستتصرف ردًا على الخطوات العدائية بشكل قاطع إذا لزم الأمر بصورة تحكمها المصالح الوطنية لروسيا ومبدأ المعاملة بالمثل.

وفى سياق آخر، اتهم نائب رئيس مجلس الأمن الروسى، دميترى مدفيديف، ممثلى المعارضة غير النظامية فى روسيا بالانخراط فى أعمال الإرهاب، وذلك تعليقًا على الانفجار الذى أودى بحياة الصحفى فلادلين تاتارسكى.

وقال مدفيديف - فى بيان عبر قناته على "تيليجرام"، نقلته لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية الثلاثاء- إن الإرهاب عاد مرة أخرى إلى الظهور فى شوارع المدن الروسية.

ووقع انفجار أمس الأول الأحد فى مقهى بمدينة بطرسبورج، أسفر عن مقتل المراسل الحربى فلادلين تاتارسكى (الاسم الحقيقى ماكسيم فومين)، وإصابة أكثر من 30 آخرين، وفى اليوم التالى، تم اعتقال المشتبه بها داريا تريبوفا.

ووفقا للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، تم التخطيط لقتل تاتارسكى من قبل أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، بمشاركة عملاء بينهم موظفون فيما يُعرَف بـ"صندوق مكافحة الفساد".

على صعيد آخر، قال مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسى سيرجى ناريشكين، أمس الثلاثاء، إن "السلطات البولندية لم تتخل عن فكرة السيطرة على المناطق الواقعة فى غرب أوكرانيا، حال هزيمة جيش كييف".