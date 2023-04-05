البيت الأبيض: بايدن لا يعطى اهتماما كبيرا لمحاكمة ترامب

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على لسان السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، بعد لحظات من مثول ترامب أمام محكمة مانهاتن.

وأفادت جان بيير فى تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "سيركز الرئيس على الشعب الأمريكى كما يفعل كل يوم، هذا ليس شيئًا يركز عليه".

وبدأت جان بيير إحاطتها الإعلامية فور وصول ترامب إلى قاعة المحكمة، حيث كان سيحاكم بتهم جنائية.

وطوال الإحاطة، رفضت إلى حد كبير التعليق على الاتهام وامتنعت عن أسئلة المراسلين حول سبب محاكمته.

وعندما سُئلت عما إذا كان بايدن قد تم إطلاعه على الوضع مع سلفه فى نيويورك، قالت "ما يمكننى أن أخبرك به بالتأكيد هو أن الرئيس يركز على الشعب الأمريكى، وأنا أعلم بالتأكيد".

وقالت جان بيير أيضًا إن بايدن سيبقى حتمًا على اطلاع بالأخبار بالنظر إلى التغطية الإعلامية الواسعة.

واجتاح المراسلون قاعة المحكمة أمس الثلاثاء لحضور الحدث التاريخى.

وفى السياق ذاته، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" مساء الثلاثاء، بأن مدعى عام مانهاتن ألفين براج عقد مؤتمرا صحفيا مساء اليوم بشأن محاكمة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب.

وقال براج إن ترامب دفع آخرين لتزوير سجلاته التجارية، موضحا أنه متهم بتقديم معلومات زائفة بشكل متكرر، وأنه تم توجيه 34 تهمة جنائية بحقه.

وقال براج إن محاكمة ترامب ربما تبدأ العام المقبل، مشيرا إلى أنه حاول تقويض نزاهة انتخابات عام 2016.

وغادر الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، قاعة محكمة مانهاتن بعد إخلاء سبيله على ذمة القضية.

وأفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" أنه تم تحديد 4 ديسمبر موعدًا للجلسة الثانية لمحاكمة ترامب.

وقال محامو ترامب، إن الرئيس السابق "محبط" و"مستاء" بعد توجيه التهم إليه، مشيرا إلى أن اتهام الرئيس السابق أمر محبط وحزين.