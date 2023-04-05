أوكرانيا تعلن اقتراب وصول حزمة مساعدات أمنية أمريكية جديدة

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك ذلك بعد لقاء وزير الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا، مع نظيره الأمريكى أنتونى بلينكين فى بروكسل على هامش قمة حلف الناتو.
وكتب كوليبا -فى تغريدة على التدوينات المصغرة "تويتر" - أنه "من الرائع لقاء بلينكين، المزيد من المساعدات العسكرية فى طريقها لمساعدة أوكرانيا على تحرير المزيد من أراضيها"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.
كما أعرب كوليبا عن امتنانه للولايات المتحدة لدعمها الثابت لأوكرانيا.
يُشار إلى أن البيت الأبيض أعلن، أول أمس الإثنين، عن حزمة مساعدات أمنية جديدة لـ أوكرانيا، وكانت قد أفادت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر فى الإدارة الأمريكية بأنه يتم إعداد حزمة مساعدات أمنية جديدة بقيمة 2.6 مليار دولار لأوكرانيا.
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