إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة

جدة - نرمين السيد - وأصيب طفل فلسطينى بالرصاص، وعدد من المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال فى بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بجنوب الضفة.

واندلعت المواجهات فى منطقة "التل" فى البلدة القديمة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة طفل "16 عاما" بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط فى المنطقة السفلى من البطن، وجرى نقله إلى المستشفى، كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، عولجوا ميدانيا.

وفى السياق ذاته، أصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين بالرصاص، وآخرون بالاختناق، الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى بلدة بيت أمر ومخيم العروب شمال الخليل، بجنوب الضفة الغربية.

وقال شهود عيان، إن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال المتمركزة عند مدخل بلدة بيت أمر، أطلق خلالها جنود الاحتلال الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم ومحيط مسجد عصيدة، مما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، وآخرين بالاختناق.

كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عند مدخل مخيم العروب، أصيب خلالها عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع.