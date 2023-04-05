جدة - نرمين السيد - وذكر الموقع نقلا عن مراسلته هناك، أن طائرات استطلاع إسرائيلية حلقت فوق غزة بارتفاعات منخفضة، فيما قصفت إسرائيل قوارب الصيادين بشواطئ القطاع.
ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا"، استهدفت طائرات الاحتلال بثلاثة صواريخ، موقعاً جنوب غرب المدينة ما أدى إلى أضرار مادية بداخله، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
وكان قد نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" منذ قليل، عن وكالة "رويترز"، أن جيش الاحتلال الإسرائيلى، أعلن فى بيان، انطلاق صفارات الإنذار فى محيط المستوطنات حول غزة، قبل فجر اليوم الأربعاء.
وأوردت القناة عن وسائل إعلام فلسطينية نقلًا عن مصادر أمنية إسرائيلية، أن خمسة صواريخ على الأقل أُطلقت من غزة نحو المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.
جاء ذلك بعد إصابة واعتقال عشرات المصلين المعتكفين بالاختناق، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى المصلى القبلى فى المسجد الأقصى المبارك، وإطلاقها الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام، والصوت صوبهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «القاهرة الإخبارية»: غارات إسرائيلية على قطاع غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.