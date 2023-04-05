السعودية تدشن أول منصة رقمية للمخاطر الجيولوجية

جدة - نرمين السيد - دشن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودى رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بندر بن إبراهيم الخريف، أمس الثلاثاء، منصة قاعدة المخاطر الجيولوجية؛ بهدف إتاحة البيانات الزلزالية كصفحة إلكترونية رقمية تشتمل على جميع المعلومات المتعلقة بالبيانات الزلزالية والخرائط فى السعودية وما حولها.





ووفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية "واس"، وأوضح المتحدث الرسمى لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل أن المنصة التى تم تدشينها بالتزامن مع انعقاد مجلس إدارة الهيئة الـ44 تُعجل فى تفعيل الاتفاقيات والطلبات التى تقوم الهيئة بتنفيذها كالدراسات وتقييم الخطورة الزلزالية فى المواقع المختلفة، مشيرا إلى أنها ستسهم فى تقديم الحلول الفنية لدرء المخاطر المحتملة مستقبلاً وستدعم دراسات تحسين البنى التحتية، بالإضافة إلى أنها ستضم الكثير من البيانات الزلزالية التى ستسهم فى دعم الأبحاث ونشر ثقافة المخاطر الجيولوجية. وأضاف أن منصة المخاطر الجيولوجية تعد أول منصة علمية رقمية تثقيفية للمخاطر فى المملكة، حيث تمكن المستخدم من استعراض بيانات النشاط الزلزالى فى كل مكان وتتيح له أيضا الإطلاع على البيانات والخرائط ذات العلاقة، والحصول على المعلومات بكل يسر وسهولة، بالإضافة إلى أنها تمكن الباحثين والمختصين من طلب تلك البيانات واستخدامها فى الدراسات البحثية العلمية.

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