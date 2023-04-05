الصين: مستعدون للعمل مع الاتحاد الأوروبى لـ حل الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما أوردته وزارة الخارجية الصينية على موقعها الإلكتروني، قالت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينج: "إن الصين ليست طرفا فى الأزمة الأوكرانية، لكنها مؤيد قوى ومروج نشط للحل السلمى للأزمة.. ونحن مستعدون للتواصل وتبادل الآراء مع الجانب الأوروبى بشأن التسوية السياسية للأزمة".
وأضافت "نأمل أيضا أن يظهر الاتحاد الأوروبى استقلالا ذاتيا استراتيجيا وحكمة سياسية، وأن يتخذ خطوات حازمة نحو تحقيق السلام والأمن على المدى الطويل فى أوروبا".
جاءت تصريحات ماو نينج تعقيبا على تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التى قالت فيها إنه يتعين على الصين أن تلعب دورا بناء فى إحلال السلام فى أوكرانيا والتأثير على روسيا، ولأن الصين عضو دائم فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فيجب أن تدافع عن أحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأن تعزز الاستقرار والسلام العالميين.
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