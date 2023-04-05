رئاسة شؤون الحرمين: تقديم 15 مليون لتر من ماء زمزم لـ ضيوف الرحمن

جدة - نرمين السيد - قدمت رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى قرابة 15 مليون لتر من ماء زمزم المبارك منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى 11 رمضان فى المسجد الحرام لضيوف وزوار البيت الحرم، وذلك من خلال المشربيات الرخامة والصنابير الموزعة فى أروقته وساحاته.





ووفقًا لوكالة أنباء السعودية "واس"، وأشارت إدارة سقيا زمزم إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى عملت على ضخ كميات كبيرة للمسجد الحرام بما يتوائم مع الزيادة والكثافة من المصلين والمعتمرين فى الشهر المبارك.

وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم فى المسجد الحرام عبد الرحمن الزهرانى أن الرئاسة تستقبل يوميا قرابة مليون وربع لتر من مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم رحمه الله وفق الإحصائيات، مشيرا إلى أن عدد الحافظات المنتشرة فى رحاب المسجد الحرام بلغ قرابة 19282 حافظة موزعة فى صحن المطاف والساحات العملاقة، مضيفا أن عدد عبوات زمزم المقدمة لضيوف الرحمن بالغ أكثر 582 ألفا و960 عبوة منذ بداية رمضان وحتى اليوم الـ 11 من الشهر المبارك.

وأكد أن الإدارة عمدت خلال هذا العام من شهر رمضان المبارك إلى التوفير الدورى والمستمر على مدار 24 ساعة من خلال الجولات الرقابية على الحافظات والتأكد من توفير الكمية الاحتياطية فى عامة أرجاء المسجد الحرام للتسهيل على المعتمرين والطائفين من سقيا ماء زمزم المبارك، منوها بأن عدد الكاسات المستخدمة فى الحافظات بلغ 29 مليون كاسة.

وفى السياق، أطلقت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد فى مكة المكرمة مشروعها "ورث مصحفًا" المعنى بتوزيع المصاحف المترجمة لأكثر من 27 لغة عالمية على ضيوف الرحمن من المعتمرين والجاليات وسكان البيئة المحيطة بمنطقة الحرم، حيث يستهدف المشروع للوصول إلى توزيع مليون مصحف تزامنا مع توافد الأعداد الكبيرة من المعتمرين.

ويأتى هذا المشروع الإيمانى فى إطار عناية المملكة واهتمامها البالغ فى نشر كتاب الله الكريم من خلال توزيع مصاحف بلغات عالمية، حيث فتحت جمعية أجياد للدعوة باب المساهمة فى هذا المشروع الإيمانى.