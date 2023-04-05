القاهرة الإخبارية: إخلاء سبيل ترامب بعد توجيه 34 تهمة جنائية بحقه

جدة - نرمين السيد - وقال براج إن ترامب دفع آخرين لتزوير سجلاته التجارية، موضحا أنه متهم بتقديم معلومات زائفة بشكل متكرر، وأنه تم توجيه 34 تهمة جنائية بحقه.
وقال براج إن محاكمة ترامب ربما تبدأ العام المقبل، مشيرا إلى أنه حاول تقويض نزاهة انتخابات عام 2016.
وغادر الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، قاعة محكمة مانهاتن بعد إخلاء سبيله على ذمة القضية.
وأفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" أنه تم تحديد 4 ديسمبر موعدًا للجلسة الثانية لمحاكمة ترامب.
وقال محامو ترامب، إن الرئيس السابق "محبط" و"مستاء" بعد توجيه التهم إليه، مشيرا إلى أن اتهام الرئيس السابق أمر محبط وحزين.
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