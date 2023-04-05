العالم اليوم - بيان رسمي من مدعي عام مانهاتن: 34 تهمة جنائية بحق ترامب

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 أبريل 2023 01:23 صباحاً - أعلن المدعي العام لمقاطعة مانهاتن، ألفين براغ، عن لائحة الاتهام ضد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب تتعلق بتزوير السجلات التجارية في نيويورك من أجل إخفاء المعلومات الضارة والنشاط غير القانوني عن الناخبين الأميركيين قبل وبعد انتخابات عام 2016.

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