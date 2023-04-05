العالم اليوم - منقذ الزمالك.. هل يعيد هيريليتش البطولات للقلعة البيضاء؟

انتم الان تتابعون خبر منقذ الزمالك.. هل يعيد هيريليتش البطولات للقلعة البيضاء؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 أبريل 2023 12:22 صباحاً - حط المدرب الألماني هايكو هيريليتش الرحال في القاهرة منذ قليل، تمهيدا للإعلان الرسمي عن توليه مهمة تدريب نادي الزمالك في تجربة جديدة تنتظرها الكثير من التحديات المحلية والدولية.

الزمالك كان قد أعلن رحيل مدربه السابق "البروفيسور" جيسوالدو فيريرا بسبب سوء النتائج وخروج الفريق من دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر والابتعاد عن المنافسة على لقب الدوري.

الإدارة البيضاء أنهت الاتفاق مع المدرب الألماني هيريليتش لقيادة الفريق بعد مباراته أمام فريق المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز.

منقذ الزمالك

بعد خسارة الزمالك لأغلب البطولات الموسم الحالي، باتت المهمة التي تنتظر هيرليتش في غاية الصعوبة، حيث يتعين عليه إنقاذ الفريق من الاستمرار في هبوط المستوى ووضع حدا لفقدان البطولات وإعادة الفريق بطلا كما كان في آخر نسختين من الدوري المصري .

هيرليتش كان لاعبا مميزا في الدوري الألماني في فترة التسعينات، ونجح في أن يصبح هداف البوندسليغا موسم 1994-1995 مع فريق بوروسيا مونشنغلاباخ ليصبح أصغر لاعب يحقق اللقب آنذاك، ثم انتقل في صفقة قياسية إلى بوروسيا دورتموند مقابل 11 مليون مارك ألماني، ليحقق مع الفريق الأصفر ألقاب دوري أبطال أوروبا والدوري والكأس والسوبر في ألمانيا .