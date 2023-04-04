عاجل.. القاهرة الإخبارية: ترامب يسلم نفسه للسلطات فى مانهاتن

جدة - نرمين السيد - وأوضحت شبكة "CNN" الأمريكية أن الرئيس السابق ترامب أصبح رهن الاعتقال لحين إفراج القاضى عنه.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه تم أخذ بصمات ترامب قبل مثوله أمام قاضى المحاكمة.
وترامب هو أول رئيس أمريكى سابق يواجه اتهامات جنائية، ومن المقرر أن توجه له الاتهامات، وقال محاموه إنه سيدفع ببراءته.
وتحقق وزارة العدل الأمريكية فى كل من تصرفات ترامب فى انتخابات 2020 واحتفاظه بوثائق سرية للغاية بعد مغادرته البيت الأبيض فى عام 2021.
من جانبه، ذكر مكتب الرئيس الأمريكى السابق أن ترامب سيعود بعد ذلك إلى فلوريدا ويلقى كلمة فى مار الاجو الساعة 00:15 بتوقيت جرينتش، الأربعاء.
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