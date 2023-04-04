قتيل و30 جريحاً بحادث قطار في هولندا

قتيل و30 جريحاً بحادث قطار في هولندالقي شخص مصرعه وأصيب ما لا يقل عن 30 آخرون بجروح بينهم 19 إصاباتهم خطرة جراء خروج قطار ركاب سريع عن سكّته في فورشوتن بين لاهاي وامستردام في جنوب هولندا.

وذكرت وسائل إعلام هولندية اليوم الثلاثاء، أنّ ثلاثة من الجرحى في العناية المركزة في حالة خطرة للغاية لكنها مستقرة.

وخرج القطار عن السكة قرابة الساعة 03,30 (الساعة 01,30 ت غ) بعدما اصطدم بمعدات بناء على السكة في هذه البلدة الواقعة في ضاحية لاهاي الشمالية الشرقية، على ما أوضح المصدر نفسه.

وكان القطار المؤلف من طبقتين يقوم برحلة بين أمستردام ولاهاي وفيه 60 راكبًا.

وقالت وزيرة البنية التحتية، فيفيان هايجن: إنّ عدم سقوط المزيد من القتلى في الحادث "معجزة".. مشيرة إلى أنّ القطار اصطدم برافعة كانت على السكة للقيام بأعمال صيانة على مسارين من المسارات الأربعة.

وتوقفت حركة القطارات على هذا الخط الذي يشهد حركة كبيرة وتستخدمه القطارات المتجهة من امستردام إلى بروكسل وباريس، وفقا لمسؤولين في شركة السكك الحديد.

ويعود أسوأ حادث قطار في هولندا إلى الثامن من يناير 1962 عندما اصطدم قطاران في هارملن قرب أوتريخت في وسط البلاد، ما أدى إلى مقتل 93 شخصا وإصابة 52 آخرين.

ووقع الحادث فيما كان ضباب كثيف يلف المنطقة ولم يتنبه سائق أحد القطارين لانذار ضوئي فاصطدم بالقطار الثاني وجها لوجه.