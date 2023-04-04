جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الفنلندى ساولى نينيستو، إن عضوية بلاده فى حلف شمال الأطلسى "الناتو"، تأتى ضمن جهودها للوصول إلى الاستقرار والأمن، معربًا عن آماله فى انضمام السويد للحلف قريبًا، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وأضاف "نينيستو"، خلال مؤتمر صحفى جمعه بالأمين العام للحلف، أن انضمام فنلندا لـ"الناتو" يعد قرارًا تاريخيًا، معربًا عن تطلعات بلاده نحو المزيد من الاستقرار والأمن. وأوضح أن عضوية فنلندا فى حلف شمال الأطلسى لا تستهدف دولة بعينها، مشددًا على أن بلاده تسعى دومًا لحل المشكلات من خلال الطرق السلمية. وكان "الناتو" أقر بموافقته، فى وقت سابق اليوم الثلاثاء، على انضمام فنلندا رسميًا للحلف، لتكون بذلك العضو الـ31 به.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس فنلندا: انضمامنا لـ «الناتو» تاريخى ولا نسعى للعداء مع أى دولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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