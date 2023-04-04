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اشتباك مع العدو الصهيوني بجنين

اندلعت مساء اليوم الثلاثاء، اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات العدو الصهيوني على حاجز الجلمة شمال شرق جنين بالضفة الغربية المحتلة. اشتباك مع العدو الصهيوني بجنيناندلعت مساء اليوم الثلاثاء، اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات العدو الصهيوني على حاجز الجلمة شمال شرق جنين بالضفة الغربية المحتلة. ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية عن شهود عيان، القول: إن مقاومين أطلقوا النار تجاه جنود العدو الصهيوني على حاجز الجلمة. ويأتي ذلك بعد أن نفذ أحد المقاومين الأبطال اليوم، عملية طعن بطولية في ريشون لتسيون في قلب "تل أبيب"، أسفرت عن إصابة جنديين صهيونيين أحدهما حالته خطيرة.

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