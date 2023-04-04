”طالبان” تعلن مقتل 6 عناصر من ”داعش” في مداهمة شمالي أفغانستان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أبريل 2023 06:29 مساءً - قتل ستة من عناصر تنظيم "داعش" خلال مداهمة ليلية لقوات "طالبان" في ولاية بلخ شمالي أفغانستان، وفقا لما أعلنه متحدث باسم "طالبان".

وقال محمد آصف وزيري، المتحدث باسم قائد شرطة بلخ، إن المداهمة استهدفت مخبأ لتنظيم "الدولة الإسلامية - ولاية خراسان"، الفرع الإقليمي للتنظيم في مديرية نهر شاهی في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، وأسفرت عن مقتل ستة من عناصر التنظيم.

"طالبان" تسيطر على أفغانستان

وسيطرت "طالبان" على أفغانستان في أغسطس 2021، عقب انسحاب القوات الأمريكية وحلف الناتو بعد عشرين عاما من الحرب.

وقبل أيام، دعا وزير خارجية حكومة "طالبان" أمير خان متقي، اليوم الجمعة، دول الاتحاد الأوروبي لإعادة فتح سفاراتها في أفغانستان.

العلاقات الدبلوماسية بين أفغانستان والاتحاد الأوروبي

وخلال لقائه الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي بأفغانستان توماس نيكلاسون في ولاية قندهار، قال متقي إنه "ينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين العلاقات الدبلوماسية بين أفغانستان ودول الاتحاد الأوروبي، وضرورة تشجيع هذه الدول على إعادة فتح سفاراتها في كابل".

وأعرب متقي عن شكره للاتحاد الأوروبي جراء المساعدات الإنسانية المقدمة لأفغانستان.

من جانبه، أوضح نيكلاسون أنه مع سيطرة طالبان على السلطة، تم ضمان الأمن في أفغانستان واتخاذ خطوات جادة في مكافحة الفساد.

وأضاف بأن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان.

وأغلقت دول الاتحاد الأوروبي سفاراتها في كابل في 15 أغسطس 2021، عندما وصلت طالبان إلى السلطة بأفغانستان.

لا تزال حركة طالبان الأفغانية تحاول جاهدة كسر العزلة الدولية المفروضة عليها، عبر تغيير الصورة النمطية للحركة.

وهذه المرة خلعت طالبان العمامة والجلباب، زيها التقليدي، ومنحت قوات الأمن زيًّا رسميًّا كمثيله في باقي الدول.

وخلال احتفال رسمي، اصطف حراس أمن سجن جلال أباد، للاحتفاء بتوزيع سلطات طالبان لباسا رسميا جديدا عليهم.

ويأتي هذا فيما تواجه الإدارة الأفغانية بقيادة طالبان، التي سيطرت على السلطة في أفغانستان في أغسطس 2021، عزلة دولية متزايدة بسبب السياسات التي أقرتها مؤخرا، وتقييد حقوق النساء في المشاركة بالحياة العامة والتعليم الجامعي، إضافة إلى منعهن من العمل بالمنظمات غير الحكومية.

وأعاق منع عمل النساء بالقطاع الإنساني، بعض المنظمات عن تقديم مساعدات عاجلة لملايين الأشخاص.

كما أدت قيود حركة طالبان إلى فرض عقوبات جديدة عليها من واشنطن، بينها قيود إضافية على تأشيرات حركة طالبان.

وأكدت واشنطن وقوفها بجانب الشعب الأفغاني، والتزامها ببذل كل ما في وسعها لتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في أفغانستان.

وفرضت واشنطن قبل وقت سابق قيودا إضافية على إصدار تأشيرات لحركة طالبان، ردا على حظر التعليم الجامعي للنساء ومنع عملهن لدى المنظمات غير الحكومية.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وقوف بلاده بجانب الشعب الأفغاني، والتزامها ببذل كل ما في وسعها لتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في أفغانستان.