العالم اليوم - السيسي يتسلم دعوة للمشاركة في القمة العالمية للمناخ COP28

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 أبريل 2023 06:22 مساءً - استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم الثلاثاء، السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات بالقاهرة، بحضور وزير الخارجية المصري، سامح شكري.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، المستشار أحمد فهمي، أن الرئيس السيسي تسلم خلال اللقاء رسالة خطية من الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات.

وتضمنت الرسالة دعوة للمشاركة في القمة العالمية للمناخ COP28، المقرر أن تنعقد بمدينة دبي في شهر ديسمبر المقبل، مع تأكيد حرص الإمارات على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين والاستفادة من التجربة المصرية في هذا الإطار.

من جانبه، طلب الرئيس السيسي نقل تحياته إلى الشيخ محمد بن زايد، مؤكداً ثقة مصر في قيادة الإمارات لقمة المناخ المقبلة في ضوء القدرات الإماراتية المشهود لها بالتميز.

وأكد الحرص المتبادل على تعظيم التعاون ونقل الخبرات المصرية في هذا الصدد، لاسيما في ظل خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، وذلك لضمان خروج القمة بنتائج إيجابية في صالح دعم عمل المناخ الدولي بكافة مكوناته.