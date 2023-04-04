رسميا.. فنلندا العضو الـ31 فى حلف الناتو

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية، فى نبأ عاجل لها، بأن فنلندا أصبحت رسميا العضو الحادى والثلاثين فى حلف "الناتو"، مشيرة إلى أنه تم رفع علم فنلندا فى مقر الحلف بعد انضمامها رسميا.





من جانبه قال رئيس فنلندا، سولى نينيستو، إن "انضمامنا لحلف الناتو يوم تاريخى"، مضيفا أننا نطمح إلى تحقيق الأمن والاستقرار. وتابع بالقول، إن عضويتنا فى الناتو لا تستهدف أحدا بعينه، ونسعى دائما لحل النزاعات بالطرق السلمية. كما أعرب عن تطلعه إلى انضمام السويد أيضا لحلف الناتو، بحسب القناة الإخبارية.

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