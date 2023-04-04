روسيا: بولندا تريد السيطرة على أجزاء من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - نقلت وكالات أنباء رسمية عن سيرجى ناريشكين، رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسى، قوله اليوم الثلاثاء، إن بولندا تريد السيطرة على أجزاء من غرب أوكرانيا، وإن الغرب يشجع جورجيا على خوض صراع عسكرى مع موسكو، وفق ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".





يذكر أن بولندا أعلنت أمس الإثنين، تسليمها أولى الطائرات المقاتلة من طراز "ميج-29" إلى أوكرانيا، عقب إعلان مماثل من قبل سلوفاكيا فى أواخر مارس الماضي. وقال مارسين برجيتش، المستشار فى الرئاسة البولندية، إنه جرى إرسال عدد من طائرات ميج، وأشار خلال حديثه لإذاعة "إر إم إف" الخاصة إلى أن هذه الطائرات المقاتلة مفيدة لأوكرانيا للدفاع عن أمننا جميعًا. وفى وقت سابق، أعلن الرئيس البولندى، أندريه دودا، أن وارسو تعهدت بإرسال 4 طائرات إلى كييف، ما جعل بولندا أول دولة عضو فى حلف شمال الأطلنطى "الناتو" تتخذ مثل هذا القرار.

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