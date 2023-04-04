أستراليا تحظر «تيك توك» على الأجهزة الحكومية

جدة - نرمين السيد - أعلنت أستراليا، اليوم الثلاثاء، أنها ستحظر تطبيق "تيك توك" على الأجهزة الإلكترونية الحكومية، لتنضم بذلك إلى قائمة متزايدة من الدول الغربية التى سبقتها إلى هذا الإجراء ضد التطبيق المملوك لشركة صينية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومى، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".





وقال المدعى العام الأسترالى مارك دريفوس، إن القرار اتخذ على ضوء نصائح من وكالات الاستخبارات فى البلاد، وسيبدأ تنفيذه "فى أقرب وقت ممكن عمليًا". وأستراليا هى آخر عضو فى تحالف "خمسة عيون" الاستخباراتى الذى يضم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا، يقوم بفرض حظر حكومى على تيك توك، فيما اتخذت فرنسا وهولندا والمفوضية الأوروبية قرارات مماثلة. وحذر خبراء الأمن الإلكترونى من استعمال التطبيق، الذى يملك أكثر من مليار مستخدم ولاقى رواجًا كبيرًا فى الآونة الأخيرة، لجمع البيانات ومشاركتها مع الحكومة الصينية.

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