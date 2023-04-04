العالم اليوم - ترامب يعين محاميا جديدا لفريقه.. "مهندس" براءة مانافورت

انتم الان تتابعون خبر ترامب يعين محاميا جديدا لفريقه.. "مهندس" براءة مانافورت من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 أبريل 2023 04:19 مساءً - عين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، المدعي الفيدرالي السابق تود بلانش، الذي مثل بول مانافورت، للمساعدة في الدفاع عنه ضد التهم الجنائية التي وجهها المدعي العام لمنطقة مانهاتن، ألفين براغ.

وأكد محامي ترامب، جو تاكوبينا، الإثنين، انضمام بلانش إلى فريق الدفاع. ومن المتوقع أن يمثل ترامب الثلاثاء أمام محكمة ولاية نيويورك لمواجهة الاتهامات لأول مرة.

وكان بلانش مؤخرا شريكا في "Cadwalader و Wickersham & Taft"، لكنه أخبر شركاءه أنه سيستقيل من مكتب المحاماة لتمثيل ترامب في قضية براغ، وفقا لـبوليتيكو.

قضية سابقة

مثل بلانش بول مانافورت، الرئيس السابق لحملة ترامب، في قضية رفعها سلف المدعي العام لمنطقة مانهاتن، سايروس فانس جونيور، بدعوى الاحتيال في الرهن العقاري وجرائم أخرى.

ورفع فانس القضية تحسبا لقيام ترامب بالعفو عن مانافورت لإدانته الفيدرالية بتهم تتعلق بجرائم مالية وممارسة ضغط غير قانوني.

أصدر ترامب عفوا عن مانافورت في ديسمبر 2020.

وحصل بلانش على قرار إغلاق نهائي لقضية مانافورت في فبراير 2021 من قبل محكمة استئناف.