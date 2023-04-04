العالم اليوم - فلسطينية تضيف لمسة وطنية لفوانيس رمضان

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 أبريل 2023 03:22 مساءً - مصممة فلسطينية تُدمج ألوانا وزخارف تقليدية مع فوانيس رمضان، لتضيفَ لمسة وطنية لأحد الزينات الرئيسية في المنازل والشوارع خلال شهر الصيام.

هذه المصممة الفلسطينية تدمج ألوانا وزخارف تقليدية لفوانيس رمضان، كما تضيف لمسة تعكس تاريخ وهوية فلسطين لأحد أقدم الزينات الرئيسية في المنازل والشوارع خلال شهر الصوم.

وقالت سحر حرز الله: "أتت فكرة الفوانيس من خلال تطوير الفانوس العادي، أردنا إحياء التراث بنفس الوقت، كي يكون جامعا ما بين فانوس رمضان وإحياء التراث الفلسطيني في مشغولاتنا".

وأضافت سحر: "بالنسبة لرمضان في غزة إنه رغم الحزن والأسى في البلاد نفسها والحصار والإغلاقات لكن الناس رغما عن ذلك تهتم في الاحتفالات، تحاول قدر الإمكان أن تدخل الفرحة ع البيوت".

زينة رمضان لاقت اهتماما كبيرا في فلسطين، فهي تنتشر في البيوت والأسواق وحتى الشوارع التي تزدحم بالزينات ذات الطابع الخاص مثل الفوانيس والنجوم والأهلة.