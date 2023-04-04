العالم اليوم - باحثون: تفاؤل الآباء يساعد الأطفال على الازدهار والتطور

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 أبريل 2023 03:22 مساءً - دراسة جديدة أجْرتها جامعة شيكاغو تقول إن الوصفة السحرية لتنشئة أطفال ناجحين هي تحلي الآباء بالتفاؤل، مؤكدة أن التشاؤم مُعد ويمكن أن ينتقل من الآباء إلى الأبناء.

وأكدت الدراسة استنادا إلى استطلاع رأي أجرته صحيفة "وول استريت جورنال" أن 78 بالمئة من الآباء الأميركيين غير واثقين بأن حياة أطفالهم ستكون أفضل من حياتهم. ورغم تفهم الباحثين لدوافع حالة التشاؤم بين الآباء الأميركيين إلا أنهم يعتقدون بأن تصرفات الآباء ومعتقداتهم معدية للأبناء. وخلصت الدراسة إلى أن تفاؤل الآباء يساعد الأطفال على الازدهار والتطور، بينما المشاعر السلبية تفقدهم الحماس والأمل. وفي هذا الإطار، قالت الخبيرة النفسية والتربوية نهاية الريماوي في حديث لـ"سكي نيوز عربية": الأبناء يتعلمون من الآباء لذلك يجب الانتباه إلى طريقة الحديث بحيث تكون بعيدة عن السوداوية والتشاؤم.

وعي الآباء لوجود نظرة سوداوية في حياتهم هو الخطوة الأولى، وبالتدريب يمكن التخلص منها.

عند تعرض الطفل للإحباط أو الفشل يجب مساعدته على فهم أن تلك المشاعر طبيعية يمر بها أي إنسان.

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