بلينكن: انضمام فنلندا لحلف الناتو «يوم تاريخى»

جدة - نرمين السيد - وأعرب بلينكن عن التزام بلاده بالسعى لرفع قدرات حلف الناتو، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية". وكانت الرئاسة الفنلندية أعلنت، أمس الإثنين، الانضمام إلى "الناتو" رسميًا اليوم الثلاثاء، فى تحد واضح لروسيا وقوى الشرق الأوروبى المعارضة لانضمام دول جديدة للحلف، إذ حذر وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، اليوم الثلاثاء، من أن انضمام فنلندا لحلف شمال الأطلسى "الناتو" يعزز مخاطر توسع الحلف.

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