وزير الخارجية الأمريكى السابق: لا يمكن الاستهانة بـ بوتين

جدة - نرمين السيد - وقال بومبيو، إنه سيعمل على إمداد واشنطن لكييف بطائرات مقاتلة من طراز "إف - 16" وصواريخ بعيدة المدى فى حربها ضد روسيا، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".
كما أكد، إنه ينبغى عدم الاستهانة بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مضيفا أن زعيم الكرملين يعترف بشيء واحد وهو القوة والعزم الثابت.
وتابع أننا سندعم أوكرانيا بكل ما يلزم لحماية أراضيها، مضيفا أن هناك حاجة لبنية أمنية جديدة تهدف لضمان عدم وقوع حرب برية كبرى فى أوروبا.
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