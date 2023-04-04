الصين تحذر: إقامة قواعد عسكرية أمريكية فى الفلبين يؤدى لمزيد من التصعيد

جدة - نرمين السيد - عبّرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، عن معارضتها وبشدة لأى اجتماعات ستعقد بين أى مسؤول أمريكى ورئيسة جزيرة تايوان تساى إنج ون، وفق ما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وقالت الخارجية الصينية فى بيان، إن بكين ترفض تمامًا محاولات وزارة الدفاع الأمريكية تشوية الصين، عقب بيانها عن منطاد التجسس، مشيرة إلى أن دخول المنطاد الصينى لأجواء الولايات المتحدة كان حادثًا مدنيًا غير متوقع.

وأكدت الخارجية الصينية، أن إقامة قواعد عسكرية جديدة لواشنطن فى الفلبين سيؤدى لمزيد من التصعيد، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تعزز انتشارها العسكرى بالمنطقة وتزعزع استقرارها.

وبشأن اللقاء بين رئيسة تايوان، ورئيس الكونجرس الأمريكى، نددت قنصلية الصين فى لوس أنجلوس بلقاء رئيس مجلس النواب الأمريكى، رئيسة تايوان، فى كاليفورنيا.

وقالت إن لقاء "ماكارثى" مع "تساى" خرق خطير لمبدأ الصين الواحدة، ولا يخدم المصالح الأمريكية الصينية المشتركة.