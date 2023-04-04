روسيا: ضم فنلندا للناتو يجبرنا على اتخاذ إجراءات لحماية أمننا

جدة - نرمين السيد - ومن جانبه، حذر وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، اليوم الثلاثاء، من أن انضمام فنلندا لحلف شمال الأطلسى "الناتو" يعزز مخاطر توسع الحلف، مؤكدًا أن الحلف يعزز توجهاته المعادية لروسيا.

كما أشار وزير الدفاع الروسى، إلى أن واشنطن تعتزم إرسال مقاتلات "إف 16" لأوكرانيا، قائلاً إن الجيش الروسى يستهدف الأسلحة الغربية فى أوكرانيا.