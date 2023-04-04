العالم اليوم - ألفين براغ.. تعرف على المدعي العام في قضية "شراء الصمت"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 أبريل 2023 01:19 مساءً - ترأس المدعي العام لمقاطعة مانهاتن الأميركية ألفين براغ، التحقيق الذي أدى إلى توجيه الاتهام إلى دونالد ترامب، أول رئيس أميركي سابق يتهم بارتكاب جناية بعد ترك منصبه.

من هو مدعي عام مانهاتن ألفين براغ؟ تم انتخاب براغ، وهو ديمقراطي، ليكون المدعي العام السابع والثلاثين لمقاطعة مانهاتن في نوفمبر 2021.

خلف المدعي العام للمقاطعة سايروس فانس جونيور وأدى اليمين الدستورية في بداية عام 2022، وهو رابع شخص يُنتخب لهذا المنصب خلال 80 عاما.

قبل توليه المنصب، عمل براغ كمدع عام فيدرالي ومسؤول في مكتب المدعي العام في نيويورك.

أشرف براغ على توجيه الاتهام إلى ستيفن ك.بانون، أحد المقربين من ترامب، بتهم تشمل غسيل الأموال والاحتيال.

كما حصل على إدانة ألين فايسلبرغ، المدير المالي لمنظمة ترامب، الذي حُكم عليه بالسجن خمسة أشهر فيما يتعلق بخطة التهرب الضريبي طويلة الأمد. ومن المقرر أن تعقد محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الساعة 18:15 بتوقيت غرينتش، الثلاثاء، ليكون أول رئيس للولايات المتحدة يواجه اتهاما جنائيا بقضية "شراء الصمت" التي اتهم بها رسميا الأسبوع الماضي. قضية ستورمي دانييلز يتمحور التحقيق حول تسديد مبلغ قدره 130 ألف دولار في العام 2016 لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، مقابل تسترها عن علاقة تقول إنها كانت قائمة بينها وبين ترامب قبل عقد من الزمن.

لم تلتزم ستورمي دانييلز طويلا ونشرت كتابا في 2018 أفشت فيه كامل قصتها معه.

أدلى محامي ترامب السابق مايكل كوهين بإفادته أمام هيئة المحلفين، علما بأنه أكد في عام 2019 أمام لجنة في الكونغرس أنه سدد الأموال بإيعاز صريح من المرشح الجمهوري الذي أعاد له المبلغ ما إن دخل البيت الأبيض.

ينفي ترامب القضية ويصف الأمر بأنه "حملة اضطهاد".

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